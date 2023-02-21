إحالة صبى الإسماعيلية المعتدى عليه داخل ورشة كاوتش فى فايد للطب الشرعى

أحالت جهات التحقيق بالإسماعيلية، صبى يدعى "السيد.ر" 14 عاما سائق توك توك، إلى الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى عليه، وإعداد تقرير بحالته وعرضه على جهات التحقيق فى واقعة التعدى عليه من سائق توك توك وعامل بورشة كاوتش.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد من ضبط سائق توك توك وعامل بورشة كاوتش بتهمة الاعتداء على صبى.

وكان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورود إشارة من مستشفى فايد التخصصى بوصول صبى 14 عاما مصابا وحالته غير مستقرة، تم تقديم كل الرعاية للطفل، وتم عمل اللازم جراء إصابته.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى المستشفى وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز فايد، إلى أن وراء ارتكاب الحادث كل من عامل بورشة تصليح كاوتش وصديقه سائق توك توك، وأكدت التحريات اعتداء المتهمين على المجنى عليه.

وتمكن ضباط مباحث مركز فايد من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتجرى نيابة فايد بمحافظة الإسماعيلية تحقيقاتها والاستماع إلى والد المجنى عليه والمجنى عليه والمتهمين فى الواقعة.



