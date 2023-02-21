إحالة أوراق متهم ونجله للمفتى لاتهامهما بقتل شخص فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار شريف توفيق، وأمانة سر أندراوس فهمى، أوراق شخص ونجله لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهما شنقًا، لاتهامهما بقتل أحد الاشخاص والتمثيل بالجثة بإحدي القري، وحددت هيئة المحكمة جلسة شهر شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم ونجله، لقيامهما بقتل شخص والتمثيل بجثته، بسب خلافات أسرية.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، أحال المتهم ونجله للمحاكمة الجنائية لقيامهما بقتل المجني عليه والتمثيل بجثته عام 2019 بسبب خلافات أسرية، حيث عقدت هيئة المحكمة عدة جلسات للمرافعة والاستماع لأقوال الشهود والدفاع.

وترجع أحداث القضية، لعام 2019 حينما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة ملقاة بترعة بالمنيا وبتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الأهالى وإجراء التحريات، تبين تغيب احد.اهالى القرية ويعمل ، محفظ قرآن ويقدم أعمال خيرية كثيرة ويتمتع بعلاقات قوية مع الأهالي ولا توجد خلافات بينه وأخرين.

وبسؤال شقيقه قرر أن شقيقه استقل سيارته في طريقه لأداء واجب العزاء، دون عودة، وبعد عدة أيام من اختفائه عثر على أشلاء جثته ملقاة بترعة سري باشا أمام قرية جريس، وعقب ذلك تمكن فريق البحث الجنائي من تحديد المتهمين وتم ضبطهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.