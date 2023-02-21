اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 09:46 ص
أكرم القصاص
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أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى قصف روسى لمنطقة دونيتسك

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 09:41 ص
أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى قصف روسى لمنطقة دونيتسك الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم بينما أصيب خمسة آخرون إثر قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال كيريلينكو - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "قتل الروس ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك: اثنان في باخموت وواحد في إيفانوبيليا. وأصيب خمسة آخرون".. وأشار إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا".

وأشارت (يوكرين فورم) إلى بيان الجيش الأوكراني الأخير والذي أوضح أن القوات الروسية شنت على مدار أمس 6 هجمات صاروخية و 28 غارة جوية على البنية التحتية المدنية لأقاليم دونيتسك وزابوروجيا وخيرسون وشنت، إضافة إلى ذلك، 86 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

 


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