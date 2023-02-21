أنتونى بليكن: تعليق روسيا مشاركتها فى "نيوستارت" مؤسف وغير مسئول

كتبت ريم عبد الحميد

وصف وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قرار روسيا بتعليق المشاركة فى اتفاقية ستارت الجديدة الخاصة بالأسلحة النووية بأنه مؤسف وغير مسئول للغاية.

وأوضح بلينكن فى تصريحات نقلتها شبكة "سى إن إن" أن إدارة بايدن تظل مستعدة لإجراء محادثات عن اتفاقية الأسلحة النووية فى أى وقت مع ورسيا، بغض النظر عن أى شيء أخر يحدث فى العالم.

وأوضح بلينكن انهم سيراقبون بحرص لرؤية ما تفعله روسيا حقا، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة ستضمن أن تكون فى موقف مناسب لأمن بلادنا وأمن حلفائنا.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكى عن اعتقاده أن ما يهم هو مواصلة التصرف بمسئولية فى هذه المنطقة، كما أنه أيضا شيء يتوقعه باقى العالم منا.

وكان بوتين قد قال فى خطاب أمام الجمعية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا وحلفاءها بدأوا الحرب. ولم يظهر بوتين أى مؤشر على إنهاء الغزو على الرغم من الفشل فى تحقيق أي من أهدافه العسكرية بعد عام من القتال الوحشى.

وأوضح بوتين أن موسكو لا تنسحب من الاتفاقية ولكنها تعلق مشاركتها فيها.

وبموجب الاتفاقية الهامة للحد من الأسلحة النوية، تسمح الولايات المتحدة وروسيا لبعضهما البعض بتفتيش مواقع الأسلحة فى كل منهما، إلا أن التفتيش توقف منذ عام 2020 بسبب وباء كورونا.

غير أن اتفاقية ستارت الجديدة لا تزال فاعلة بعد أن تم مد الاتفاق السابق بين واشنطن وموسكو حتى فبراير 2026.