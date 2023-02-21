أسباب مختلفة للسعال.. اعرفها وعالجها

كتبت نهير عبد النبى

السعال طريقة مهمة للحفاظ على الحلق والممرات الهوائية نظيفة، لكن قد يعني السعال المفرط أنك تعاني من مرض أو اضطراب، وقد يستمر السعال لفترات طويلة ولا يعرف البعض سبب السعال

وحسب ما ذكره موقع pennmedicine فإن السعال هو طرد مفاجئ للهواء من الرئتين عبر لسان المزمار بسرعة مذهلة (تقدر بنحو 100 ميل في الساعة، بعض السعال جاف البعض الآخر منتِج. السعال المنتج هو الذي يخرج المخاط"البلغم".

يمكن أن يكون السعال حادًا أو مزمنًا، وعادة ما يبدأ السعال الحاد بسرعة وغالبًا ما يكون بسبب البرد أو الأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية عادة ما تختفي بعد 3 أسابيع.

يستمر السعال تحت الحاد من 3 إلى 8 أسابيع.

يستمر السعال المزمن لأكثر من 8 أسابيع.

الأسباب الشائعة للسعال هي:

-الحساسية التي تصيب الأنف أو الجيوب الأنفية.

-الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمن).

-نزلات البرد والانفلونزا.

-التهابات الرئة مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية الحاد.

-التهاب الجيوب الأنفية مع التنقيط الأنفي الخلفي.

-مرض الجزر المعدي المريئي (جيرد).

تشمل الأسباب الأخرى ما يلي :

-مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب أو أمراض الكلى).

-تدخين السجائر أو التعرض للتدخين السلبي .

-سرطان الرئة.

-أمراض الرئة مثل توسع القصبات أو مرض الرئة الخلالي.

إذا كنت تعاني من الربو أو مرض رئوي مزمن آخر، فتأكد من تناول الأدوية التي يصفها لك مقدم الرعاية الصحية.

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في تخفيف السعال:

-استخدم مبخرًا أو خذ حمامًا بخاريًا لزيادة الرطوبة في الهواء والمساعدة في تهدئة الحلق الجاف.

-شرب الكثير من السوائل، تساعد السوائل على ترقيق المخاط في حلقك مما يسهل عليك السعال.

-لا تدخن، وابتعد عن التدخين السلبي.

-تساعد مزيلات الاحتقان على تنظيف سيلان الأنف وتخفيف التنقيط الأنفي الخلفي،تحقق مع مقدم الخدمة الخاص بك قبل تناول مضادات الاحتقان إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

تحدث إلى مقدم الرعاية الخاص بطفلك قبل إعطاء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات أو أقل دواء للسعال متاح بدون وصفة طبية ، حتى لو تم وصفه للأطفال. من المحتمل ألا تعمل هذه الأدوية مع الأطفال ، ويمكن أن يكون لها آثار جانبية خطيرة.

إذا كنت تعاني من حساسية موسمية ، مثل حمى القش:

ابق في الداخل خلال أيام أو أوقات اليوم (عادة في الصباح) عندما تكون مسببات الحساسية المحمولة في الهواء عالية.

حافظ على النوافذ مغلقة واستخدم مكيف الهواء.

لا تستخدم المراوح التي تسحب الهواء من الخارج.

استحم وغيّر ملابسك بعد الخروج.

إذا كنت تعاني من الحساسية على مدار العام ، فقم بتغطية الوسائد والمراتب الخاصة بك بأغطية عث الغبار ، واستخدم جهاز تنقية الهواء ، وتجنب الحيوانات الأليفة التي تحتوي على الفراء والمحفزات الأخرى.