44 فرصة عمل بالقليوبية فى 5 شركات بمرتبات تصل لـ 5000 جنيه.. اعرف الشروط

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية القوى العاملة فى محافظة القليوبية، بقيادة إيمان شحاتة مدير المديرية، توفير 44 فرصة عمل فى 6 شركات، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، خلال شهر فبراير الجاري.

وقالت مديرية القوى العاملة، فى بيان لها، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 3000 جنيه حتى 5000 جنيه، ويزداد المرتب بتلك الشركات حسب الخبرة الخاصة بالمتقدمين لتلك الوظائف.

وأكدت مديرية القوى العاملة فى القليوبية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة 1 تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.

واستكملت، أنه يتم فتح باب تلقى الطلبات، حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

وتابع بيان المديرية، أنه أعلنت إحدى الشركات الخاصة بشبرا الخيمة أول، عن حاجتها لـ3 مهندسين إنتاج، خريجين كلية الهندسة، ولديهم خبرة 3 سنوات، كما أعلنت حاجتها لـ2 أخصائيين تسويق خريجي تجارة أعمال ولديهم خبرة عامين، وإلى 2 مطورين برمجيات خريجي كلية الحاسبات والمعلومات ولديهما خبرة سنة، على أن يتراوح سن المتقدم للوظائف المطلوبة بين 30 و32 سنة، ويحدد الراتب حسب المقابلة.

وأعلنت إحدى الشركات الكائنة في شارع كريستال عصفور بشبرا الخيمة أول، حاجتها لـ3 أخصائيين بيع "on line" خريجين كلية تجارة وإدارة أعمال، ولديهم خبرة عامين، وعن حاجتها لـ3 فنيين تركيبات حاصلين على مؤهل متوسط ولديهم خبرة عام، وذلك بمرتب 3200 جنيه، على أن يتراوح سن المتقدم للوظائف المطلوبة بين 30 و 31 سنة.

وبمرتبات تصل لـ5000 جنيه، كشفت إحدى المستشفيات في شبين القناطر حاجتها لمدير مالي خريج كلية تجارة ولديه خبرة 5 سنوات بمرتب 5000 جنيه، و3 محاسبين خريجي كلية التجاري ولديهم خبرة 3 سنوات بمرتب 3000 جنيه، كما أعلنت حاجتها لـ5 ممرضين، و5 عمال نظافة، على أن يكون سن المتقدم للوظائف الخالية 30 سنة، ولديه خبرة تتراوح بين عامين و5 سنوات.

كما أعلنت إحدي شركات التعبئة الغذائية عن حاجتها لعامل انتاج بأجر يومي يصل 100 جنيه بنطاق مركز كفر شكر، كما أعلنت إحدي شركات انتاج مواسير البلاستيك بمدينة العبور عن حاجتها لـ5 وظائف متنوعة، وسيتم تحديد الأجر حسب الخبرة الخاصة بالمتقدم.



وظائف القوى العاملة بالقليوبية



وظائف القوى العاملة بالقليوبية



وظائف القوى العاملة بالقليوبية



وظائف القوى العاملة بالقليوبية



وظائف القوى العاملة بالقليوبية



وظائف القوى العاملة بالقليوبية







