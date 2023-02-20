10 جنيهات للطالب.. تعرف على أسعار تذاكر زيارة مسار "الدرب الأحمر"

كتب محمد أسعد

انتهى المجلس الأعلى للآثار، من إعداد وتجهيز مسار سياحي جديد لزائري منطقة الدرب الأحمر بمنطقة القاهرة التاريخية، بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان الثقافية مصر وإصدار تذكرة موحدة لزيارته، وتم تجهيز هذا المسار بما يعمل على إتاحة الوصول إلى التراث الثقافي الإسلامي في القاهرة والحفاظ عليه من خلال تعزيز الدور السياحي كحافز رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.

المسار يتيح لزائريه الاستمتاع بزيارة حوالى 12 مبني أثري يقع على إمتداد 2 كم بتذكرة موحدة.

وتشمل أسعار الزيارة الآتي:

20 جنيه للزائر المصري.

10 جنيه للطالب المصري.

120 جنيه للزائر الأجنبي.

60 جنيه للطالب الأجنبي.

وتبدأ الزيارة من حديقة الأزهر حيث مركز الزوار، مروراً بقبة الأمير طرباي الشريفي، والمجموعة المعمارية للأمير خاير بك، والجامع الأزرق، ومدرسة أم السلطان شعبان وقصبة رضوان، وبيت الرزاز، والسور الأيوبي الشرقي بداخل حديقة الأزهر، وجامع قجماس الاسحاقي، ومسجد الصالح طلائع، وزاوية فرج بن برقوق.