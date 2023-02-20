وكيل أوقاف الإسكندرية يلقى محاضرة عن دور الخطاب الدينى فى المجتمع

الإسكندرية - أسماء على بدر

ألقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم محاضرة عن دور الخطاب الديني في المجتمع، بمركز النيل للإعلام بحضور عدد من قيادات المجتمع السكندرى والمواطنين.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق، إن الخطاب الديني شهد عدد من المبادىء والأسس الجديدة من أجل ثقل المعلومة، وإعداد الأئمة من خلال تدريبهم بصفة مستمرة وإمدادهم بالكتب الدينية.

وأكد أنه يجب نشر السلام و المحبة في المجتمع ونأخذ سيدنا رسول الله"صلى الله عليه وسلم " قدوة حسنة في جميع أعمالنا، كما أكد علي أن جميع الأديان السماويه دعت للسلام والمحبه ، وأن ديننا يحث علي العمل وتعمير الأرض والإيمان بجميع الرسل.

كما أكد ان الخطاب الدينى يعمق روح الحب والوفاء للوطن مهما مر به من صعاب وان الخطاب الدينى يملأ القلوب والنفوس طمأنينة ويقين بالله ويدعو إلى التفائل مع الاخذ بالأسباب التى بها نسعى للعمل على تحقيق الآمال غير مبالين بدعوات الهدم والتخريب واليأس واثقين ان الله هو المتكفل بالجميع وبقدر العمل يتحقق الأمل وعلى قدر الوفاء يكون الرخاء.