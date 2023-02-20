وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يلتقى ممثلى بنك اليابان للتعاون الدولى (JBIC) ومؤسسة SMBC

كتب مدحت عادل

في إطار جولته بطوكيو للترويج للفرص الاستثمارية؛ التقى وليد جمال الدين وسفير مصر في اليابان والوفد المرافق لهما بيوشيماسا يوشيدا، مدير عام منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بمؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية SMBC بمقر السفارة المصرية بطوكيو، وهي مؤسسة مصرفية ومالية يابانية متعددة الجنسيات مقرها في طوكيو باليابان وتعمل في القطاع المصرفي وإدارة الشركات والاستثمارات المصرفية في جميع أنحاء العالم.

وقدم السيد وليد جمال الدين عرضاً تقديمياً حول أنشطة المنطقة الاقتصادية المختلفة والحوافز والمزايا الاستثمارية بها، كما تم استعراض عدد من نماذج التعاون مع الجانب الياباني المتمثل في بعض الشركات العاملة داخل المنطقة في المجالات اللوجستية والتصنيعية، و تم النقاش بين الطرفين حول التعاون المشترك من اجل عرض الفرص الاستثمارية للشركات اليابانية والبيانات والمعلومات عن مناخ الاستثمار في ظل استراتيجية المنطقة 2030 خاصة ان المجموعة تتمتع بثقة المؤسسات والشركات اليابانية حول العالم ولديها العديد من قنوات الاتصال والعمل المباشر مع المصنعين اليابانيين.

كما استقبل هاياشى نوبوميتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولى (JBIC)، السيد وليد جمال الدين ومحمد أبو بكر سفير مصر باليابان والوفد المرافق لهما بمقر البنك بطوكيو، وأوضح السيد رئيس الهيئة الأنشطة المقامة بالمنطقة الاقتصادية والقطاعات الصناعية المستهدفة، كما تمت الاشارة إلى مناخ الاستثمار الجاذب في ظل تطوير منظومة تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات لتسريع وتيرة العمل بالمنطقة، كما شارك سفير مصر في اليابان باستعراض مجهودات الدولة في دعم ورعاية الاستثمارات الأجنبية والمشروعات الجديدة.

كما تم مناقشة الاهتمام بمشروعات الوقود الأخضر والفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعات للصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة، وتطرق السيد وليد جمال الدين إلى الحديث عن قطاع صناعة السيارات ودور الدولة في جذب الشركات العاملة في تلك الصناعة بإصدار استراتيجية صناعة السيارات وإقرار حزمة من الحوافز لتشجيع وجذب المصنعين الرئيسيين، ومن جانبه أوضح محافظ بنك اليابان للتعاون الدولى (JBIC) أنه بصدد التواصل مع مختلف الشركات لاستغلال تلك الفرص وإصدار تقارير عن الوضع الجاذب للاستثمار في عدة قطاعات من أجل مزيد التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما استقبل كاتسوشيى تاكيجوتشى، مدير عام قطاع تنمية اعمال البنية التحتية وأوسامو إيريى، مدير عام قطاع الطاقة والسادة ممثلي بعض شركات مجموعة سوميتومو العملاقة، بوليد جمال الدين و محمد أبو بكر والوفد المرافق لهما بمقر مجموعة سوميتومو كوربوريشن بطوكيو، وقام وقد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتسليط الضوء على تكامل مكونات المنطقة الاقتصادية من المناطق الصناعية والموانئ وتطوير وتحديث منظومة العمل لتقديم الخدمات للمستثمرين والتعاملات المتعلقة بالتشغيل. أيضا تم التعرض لشرح مزايا الاستثمار بالمنطقة والحوافز المباشرة والغير مباشرة والإطار التنظيمي والقانوني المميز لدعم المشروعات بدء من مرحلة تقديم المشروع حتى التشغيل وطول فترة عمل المشروع.

وعلى الجانب الآخر قدم ممثلو مجموعة سوميتومو عرضا عن أنشطة المجموعة والتي تعمل في 7 قطاعات حول العالم منها تصنيع المعادن وأنظمة المواصلات والانشاءات والبنية التحتية، كما أن المجموعة لديها اهتمام بمشروعات الطاقة النظيفة وتملك عدة مشروعات حول العالم من حيث الإنتاج والتوزيع، وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على تبادل البيانات والمعلومات لدراسة إمكانية التعاون في مشروعات ذات اهتمام مشترك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.