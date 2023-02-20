اليوم السابع
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وصول 3 طائرات إماراتية لمطارى دمشق واللاذقية تحمل مساعدات للمتضررين من الزلزال

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:26 ص
وصول 3 طائرات إماراتية لمطارى دمشق واللاذقية تحمل مساعدات للمتضررين من الزلزال آثار الزلزال
أ.ش.أ

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وصلت اليوم الاثنين، إلى مطاري دمشق واللاذقية 3 طائرات إماراتية تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال بسوريا.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا"، وصول الطائرة الأولى إلى مطار اللاذقية الدولي على متنها 27,7 طن من المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال، كما وصلت الطائرة الثانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل على متنها 86 طناً و380 كيلو جراماً من المواد الإغاثية الطبية والغذائية والأغطية للمتضررين من الزلزال.

وأضافت أن هناك طائرة مساعدات إماراتية ثالثة وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم تحمل مواد إغاثية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وأشارت الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في سوريا الدكتورة إيمان شنقيطي، إلى أن الطائرة الثالثة تحمل 33 طنا من المواد الطبية الإسعافية، موضحة أنه في بداية الاستجابة لكارثة الزلزال كانت المساعدات تركز على الأجهزة والأدوات التي تستعمل في العمليات بالمشافي، وحالياً يتركز الاهتمام على توفير خدمات الرعاية الصحية والأدوية ومستلزمات المشافي والمراكز الصحية ومراكز الإيواء.

وقالت "من المهم أن نذكر أن النظام الصحي في سوريا يعاني منذ 12 عاماً، والزلزال الذي حدث كان آخر حادث، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي كان له تأثير كبير على إمكانية توفير الرعاية الصحية".

وناشدت الدكتورة إيمان شنقيطي باسم منظمة الصحة العالمية الجميع لتضافر الجهود لدعم النظام الصحي في سوريا حتى يكون قويا لمواجهة أي صعوبات في المستقبل.

 


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