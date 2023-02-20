وزير خارجية العراق: نسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة

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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن كان هدفها تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة.

وقال وزير الخارجية العراقي - وفقا لوكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين إن الزيارة بحثت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي لأول مرة.. نافيا الأنباء المتداولة عن فرض شروط على الوفد العراقي خلال زيارته لواشنطن.

وأضاف أن "وفد العراق إلى واشنطن ضم العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية والطاقة وكان هدفه اقتصاديا بحتا".. موضحا أن الاحتياطي العراقي تجاوز 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن العملة العراقية قوية ولديها غطاء اقتصادي ونفطي.

وأوضح وزير الخارجية العراقي أن السياسة النقدية أيضا كانت ضمن أجندة زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن.