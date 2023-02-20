وزير الكهرباء يستقبل رئيس مجموعة المساع السعودية لبحث سبل التعاون

كتبت رحمة رمضان

. استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الشريف سعود بن عمر آل ناصر رئيس مجلس إدارة مجموعة المساع السعودية والمهندس منصور بن سعود عمرال ناصر الرئيس التنفيذى للمجموعة والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث ودعم سبل وتعزيز التعاون ومشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار على ارض مصر، بحضور عدد من قيادات القطاع

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم أن هذا اللقاء يعكس حرصها على تعزيز سبل التعاون والاستفادة من الخبرات المتطورة فى مجال الطاقات المتجددة والاحتياج للعديد من المهمات ا لكهربائية وخاصة بشبكات التوزيع ونقل الكهرباء بالاضافة إلى اهتمام مصر بتوطين الصناعات المختلفة للمهمات المستخدمة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة

واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات .

وأشار شاكر إلى نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول فى الطاقة وتأمين وإستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص فى مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية. حيث يعمل القطاع على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منهاوأضاف أن مصر

وأضاف الوزيرأن مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مثل هذه المشروعات .

كما اشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

واشار الوزير إلى أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر فى مصر كخطوة اولى نحو التوسع فى هذا المجال وصولا إلى امكانية التصدير حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات فى هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وأشار الوزيرالى استراتيجية مصرللتوسع فى تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة .

ومن جانبه أشاد الشريف سعود بن عمرال ناصررئيس مجلس ادارة مجموعة المساع السعودية بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات،

كما اشاد أيضاً بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال الفترة القليلة الماضية .

وأكد عن رغبته فى التعاون مع الجانب المصرى فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، وتصنيع المعدات.