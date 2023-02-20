اليوم السابع
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وزير الزراعة: الإفراج عن 115 ألف طن أعلاف بـ59 مليون دولار

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:49 ص
وزير الزراعة: الإفراج عن 115 ألف طن أعلاف بـ59 مليون دولار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بالتنسيق مع البنك المركزى تم الإفراج عن 115 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 59 مليون دولار الأسبوع الماضى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية .
 
وأضاف أن الإفراج شمل 81 ألف طن من الذرة بحوالي 29 مليون دولار وحوالي 34 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 26 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من "16 أكتوبر 2022 حتى 16 فبراير حوالى 2.610 مليون طن منهم 1.831مليون طن ذرة، 779 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.309 مليار دولار.

الزراعة

الاعلاف

مجلس الوزراء

الافراج عن الاعلاف



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