وزير الإنتاج الحربى يتفقد الجناحين الإماراتى والسعودى بمعرض الدفاع IDEX 2023

كتب زكى القاضى

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة الجناح الإماراتي بمعرض الدفاع الدولي "IDEX 2023"، والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

أشاد الوزير "محمد صلاح" بما اطلع عليه من معروضات بالجناح، والتي تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية، ومدى مواكبتها للتطورات المتسارعة بقطاع الدفاع والأمن، كما أشاد بالتنظيم المتميز للمعرض والذي يعكس مكانة دولة الإمارات كإحدى دول العالم الأكثر تأثيراً في مجال الصناعات الدفاعية، مشدداً على أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص دوماً على المشاركة في معرض (IDEX) نظراً لكونه من أهم المعارض في مجال الصناعات العسكرية، كما يساهم في توسيع آفاق التعاون المشترك، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتكامل بين الجانبين في مختلف المجالات.

من جانبهم أكد ممثلو الجناح الإماراتي أن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة بناء منظومة متطورة للصناعات الدفاعية الوطنية كجزء لا يتجزأ من الجهود لخلق فرص واعدة تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، لافتين إلى أن نسخة هذا العام من المعرض تؤكد على مكانة أبوظبي كمركز عالمي ريادي وتجسد قدرتها على استضافة أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم والذي ساهم منذ انطلاقه قبل نحو 30 عاماً في تطوير القدرات والصناعات الوطنية الإماراتية عبر توفيره منصة للاستفادة من الخبرات العالمية وأفضل التجارب الناجحة التي تعرضها الشركات العالمية.

وفي سياق متصل، تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي الجناح السعودي بالمعرض، وأشاد خلال زيارته للجناح بالمعروضات العسكرية التي تشارك بها الشركات والمؤسسات السعودية والتي يتم إنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية كما أشاد بالتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات رئيسية، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية.

بدورهم أكد ممثلو الجناح السعودي على أن الشركات السعودية تشارك في المعرض بأحدث المنتجات والمعدات التي وصل إليها القطاع في المملكة، وأشاروا إلى تطلعهم للاستفادة من معرض "IDEX 2023" للمساهمة في توطيد علاقات المملكة العربية السعودية مع شركائها الحاليين والمحتملين في قطاع الصناعات الدفاعية ودعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه.

صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير حرص خلال زيارته لجناحيّ الإمارات والسعودية على استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوافرة بالشركات والوحدات التابعة، كما حرص على توجيه الدعوة لمشاركة الشركات الإماراتية والسعودية بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023" المزمع إقامته فى مصر بنهاية العام الجاري.