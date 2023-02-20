اليوم السابع
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وزير‫ الزراعة يشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة لمنافذ الوزارة

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:23 ص
وزير‫ الزراعة يشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة لمنافذ الوزارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت ـ أسماء نصار

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أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على المسئولين عن منظومة المنافذ بالوزارة بضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة من الوزارة، مع مراعاة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.
 
وتستعد الوزارة لاستقبال شهر رمضان الكريم بمضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات تتراوح بين 25-30%، فى إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".
 
يشار إلى أن وزارة الزراعة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة تقوم بطرح السلع الغذائية للمواطنين في كل المحافظات بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
 
وتستهدف وزارة الزراعة زيادة عدد منافذها إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام الحالى حيث تمتلك 243 منفذا، بمختلف محافظات الجمهورية و32 منفذا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة يتم من خلالها توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى إمداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

الزراعة

السلع الغذائية

منافذ الزراعة

اللحوم فى منافذ الزراعة



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