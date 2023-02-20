اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 فبراير 2023 12:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرا التعليم والتخطيط يتفقدان معرض الملتقى الدولى للتعليم الفنى والتدريب المهنى

الإثنين، 20 فبراير 2023 11:12 ص
وزيرا التعليم والتخطيط يتفقدان معرض الملتقى الدولى للتعليم الفنى والتدريب المهنى وزيرا التعليم والتخطيط يتفقدان معرض الملتقى الدولى للتعليم الفنى والتدريب المهنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، معارض الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني.
 
ويقام الملتقى بمشاركة دولية واسعة حيث تضم قائمة المشاركين نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير آلان بيلو ومارجريت سانشو، نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI، -الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي أي زد، و توبياس كراوس، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
 
وتتضمن فعاليات الملتقى، 6 جلسات، وتناقش الجلسات مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي، وما يقدمه هذا المسار التعليمي حاليا في العديد من الاتجاهات الاقتصادية، ودور القطاع الخاص في دعم المنظومة بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب، و دفع عجلة التعليم الفني والتدريب المهني، وإنشاء مجالس المهارات القطاعية.
 

التربية والتعليم

معرض التعليم الفنى

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم: تجربة التحول الرقمى تساعد الطالب على التعلم والابتكار

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:53 م

وزير التعليم: الدولة المصرية تستهدف تطوير قدرات الطلاب لمواكبة وظائف المستقبل

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 05:43 م

وزيرا التعليم والتنمية المحلية يزوران البحيرة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية

الأحد، 19 فبراير 2023 09:43 ص

وزيرا التعليم والتنمية المحلية يدشنان مبادرة 100 مليون شجرة فى دمنهور.. صور

الأحد، 19 فبراير 2023 11:35 ص

وزيرا التعليم والتنمية المحلية يختتمان زيارتهما للبحيرة بتفقد مشروعات "حياة كريمة"

الأحد، 19 فبراير 2023 05:47 م

وزير التعليم يوجه بمتابعة الغياب اليومى وانضباط سير الدراسة

الأحد، 19 فبراير 2023 06:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة