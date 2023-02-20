وزيرا التعليم والتخطيط يتفقدان معرض الملتقى الدولى للتعليم الفنى والتدريب المهنى

كتب محمود طه حسين

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، معارض الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي و التدريب المهني

ويقام الملتقى بمشاركة دولية واسعة حيث تضم قائمة المشاركين نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير آلان بيلو ومارجريت سانشو، نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI، -الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي أي زد، و توبياس كراوس، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.