ورشة لفنون جميلة الإسكندرية لتحويل متحف المجوهرات ضمن المتاحف الخضراء

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ورشة تعريفية فى متحف المجوهرات لتحويله إلى أحد المتاحف الخضراء فى عام 2022، وذلك تفعيلا لانشطة قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية للتحول للأخضر، ومن خلال التعاون مع متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية ‘فى إطار إطلاق وزارة السياحة والآثار مبادرة متاحف خضراء " متحف أخضر Green Museum 2023”.

يأتى ذلك فتحت رعاية الدكتورة دينا مندور عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وبإشراف الدكتور محمد كشك وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور مجموعة من اعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف الاقسام العلمية والتخصصات الفنية المختلفة، وتضمن الورشة التعريفية التعرف على مفهوم التنمية المستدامة و المتحف الأخضر وطبيعة الاجراءات المتبعة من متحف المجوهرات الملكية للتحول للأخضر، وكيف يمكن التعاون مع كلية الفنون الجميلة من خلال قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة لتوظيف البقايا المستهلكة فى إنتاج اعمال فنية ترتبط بالحرف والفنون التقليدية من خلال توظيف خامة الورق و البلاستيك والأـسلاك المعدنية وغيرها من البقايا التى يمكن استغلالها فى إنتاج أعمال فنية إبداعية مستلهمة من التراث المصري وتستهدف التوعية بأهمية إعادة التدوير فى ضوء المفهوم العام للاستدامة.

وناقش الحاضرون العديد من الأفكار المتنوعة بين توظيف الورق المقوى فى عمل لوحات ارشادية و الطباعة بالفوم وتنفيذ ماكيتات للعمارة التراثية و فنون التصوير والرسم والتشكيل المجسم لأعمال من التراث المصرى وغيرها من الافكار الابداعية المتنوعة.

تلى ورشة العمل جولة للطلاب المشاركين باروقه المتحف تعرف خلالها الطلاب على مقتنيات متحف المجوهرات الملكية و مشاهد أروقة القصر الداخلية الغنية بالاعمال الفنية المتنوعة.

حضر الفعاليات الدكتورة ريهام هلال الاستاذ المساعد بقسم الديكور، والدكتورة لولا جابر المدرس بقسم النحت، والدكتور بيشوى نبيل المدرس بقسم التصميمات المطبوعة، والدكتورة دنيا مدحت المدرس بقسم التصوير، والدكتورة سارة عبد المقصود المدرس بقسم التصوير، وقام بالمحاضرة ريهام رفاعى أمين أثري بالمتحف اليوناني الروماني ومسئول ملف المتاحف الخضراء بقطاع المتاحف، وقدمت شرحا لمقتنيات المتحف.