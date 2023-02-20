وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تدعم 23 شابا وفتاة بدورات تدريبية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان محافظة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، فعاليات دورة تدريبية على الصناعات الحرفية بالمركز الحرفي بالقرنة لعدد 23 شابا وفتاة، وذلك من أجل تأهيلهم وتمكينهم اقتصاديا لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم، وبناءاً على توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.

وأوضحت نورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، أن الدورة التدريبية تضمنت تدريب الفتيات على أعمال التفصيل والحياكة وتدريب الشباب على أعمال النجارة ، مؤكدة أن التدريبات مستمرة طوال العام وبالمجان للراغبين من الشباب والفتيات، على أنواع متعددة من الأنشطة الحرفية، كما أن الوحدة تتابع مع المتدربين لتسويق منتجاتهم عن طريق معارض شباب الخريجين ومنصة أيادي مصر.

فيما تشهد محافظة الأقصر دعم كبير للشباب على منصات التسويق الإلكتروني ضمن مبادرة "اتحضر للأفضل"، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بتنظيم تدريب علي التسويق الالكتروني في أولى فعاليات مبادرة "اتحضر للأفضل" بقاعة المؤتمرات.

وتم تنظيم تلك الفعاليات بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات بقيادة منتصر عبدالرحيم مدير الجهاز، وإشراف عرفه الرملي، وبحضور ثناء عبده مدير عام قاعة المؤتمرات الدولية، وماجي منير سلوانس نائب مقرر المجلس القومي للمرأة، وبالتنسيق مع وحدة منصة "أيادي مصر" بالمحافظة، حيث قام مسئول التدريب الدكتور وليد الشافعي بتوضيح عدة أساليب للتسويق والتصوير و كيفية اختيار العنوان للمشروع بما يدعم ترويج الفكرة الخاصة به كما قام بتعريف المتدربين وعددهم 37 متدربا على منصات التسويق الالكتروني.

وأوضحت المهندسة نورا احمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أن من أهم أهداف مبادرة "اتحضر للأفضل" هو تحضير الشباب لسوق العمل لتمكينهم اقتصادياً ، مشيرة إلى ان هذا من اول مراحل التحضير للأفضل حيث ان القادم سيكون مجموعة تدريبات عن مجال ريادة الأعمال.



تكافؤ الفرص بالأقصر تدعم 23 شاب وفتاة بدورات تدريبية



دعم 23 شاب وفتاة بدورات تدريبية على الصناعات الحرفية



وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تدعم 23 شاب وفتاة بدورات تدريب



وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تدعم 23 شاب وفتاة



