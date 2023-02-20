نيويورك تايمز: تحذير واشنطن لبكين من تقديم أسلحة لروسيا ينذر بصراع عالمى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه على الرغم من تشديد المسئولين الأمريكيين والصينيين، عن اجتماعهم على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، على أن واشنطن وبكين لا تسعيان إلى حرب باردة جديدة. إلا أن التحذيرات الجديدة من قبل المسئولين الأمريكيين بأن الصين ربما تستعد لتقديم أسلحة وذخائر إلى روسيا فى ظل حربها فى أوكرانيا تنذر بأسوأ ما فى الحرب الباردة القديمة.

وفى الصراع المستمر منذ عقود، وجهت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وأحيانا الصين الموارد العسكرية فى حروب طويلة حول العالم، وشاركوا فى صراعات دموية بالوكالة من كوريا إلى فيتنام وأفغانستان.

ويقول المسئولون الأمريكيون إن الصين امتنعت طوال العام الماضى منذ بدء حرب أوكرانيا عن تقديم مساعدات مادية لورسيا. وتأكيد الرئيس الأمريكى جو بايدن لنظيره الصيني بأن أي خطة من هذا القبيل سيكون لها تداعيات بعيدة المدى.

وأكدت نيويورك تايمز أنه لا شك فى أن دخول الصين فى الحرب بهذه الطريقة سيحدث تحولا فى طبيعة الصراع، ويحولها إلى صراع عصرى يتعلق بأكبر ثلاث قوى عظمى فى العالم وشركائهم على الجانب الأخر، وهم روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها فى أوروبا وأسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

وكشفت تحذيرات وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن للمسئولين الصينيين، والتي جاءت فى عدة جلسات يومى السبت والأحد، عن أن إدارة بايدن تعتقد أن بكين قريبة من تجاوز الخط. وتظهر حقيقة تحدث بلينكن علن مدى يأس الولايات المتحدة وهى تحاول إثناء تشى ومساعديه عن القيام بذلك.

وقال مسئولون بواشنطن والعواصم الأوروبية من بينها مدريد، وهى من أهم مقدمى المساعدات لكييف، إنهم يستعدون لهجون روسى مبير فى وأكرانيا فى الربيع المقبل، ولذلك، فإنهم بحاجة إلى بذل قصارى جهدهم هذا الشتاء لعرقلة فرص روسيا فى كسر دفاعات أوكرانيا.