ننشر الموضوعات المخصصة للاطلاع بمنهج العربى من ثانية ابتدائى حتى الثانى الثانوى

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات لاطلاع والتعليم الذاتي لمادة اللغة العربية من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي (الفصل الدراسي الثاني) للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

: المرحلة الابتدائية :

- الصف الثاني الابتدائي

- قصة الاستماع سر الحياة من ص 54 إلى ص 55.

- قصة " مجاري النيل تسقي الحقول من ص 58 إلى ص 63 التواصل عبر الزمن من ص 112 إلى 115 قصة لاستماع جيراني كأهلي من صفحة 124 إلى صفحة 125

-قصة " أبحث عن شريك من صفحة 128 إلى صفحة 132.

الصف الثالث اللابتدائي :

- قصة الاستماع اختراع عجيب من صفحة 54 إلى صفحة 55.

-قصة "صندوق الذكريات " من صفحة 58 إلى 63.

-المقايضة من ص 111 إلى 114.

- قصة الاستماع أختي وقصة كفاح من ص 122 إلى ص 123 .

- قصة طالب متميز من ص ١٢٦ إلى ص ۱۳۰

الصف الرابع الابتدائي .

- أنشطة نص الاستماع (حوار مباشر )من صفحة 66 إلى صفحة 67.

- نص معلوماتي ( بنيان سد عالي جديد من صفحة 77 إلى صفحة 83).

- أنشطة نص الاستماع الفصل الأول : بين الماضي والحاضر ) من ص 96 إلى ص 97.

- أنشطة نص الاستماع ( الفصل الثاني : بين الماضي والحاضر ) من ص 122 إلى ص 123.

- نص معلوماتي ( التطعيم لمجتمع سليم ( من صفحة 132 إلى صفحة 138 نص معلوماتي ) التبادل التجاري ( من صفحو 160 إلى صفحة 166).

الصف الخامس الابتدائي :

- قصة الفلاح الفصيح (۱) من صفحة 76 إلى صفحة 85.

- نص معلوماتي ( قوانين الاحترام حول العالم من ص 110 إلى ص 116.

- أنشطة نص الاستماع كن داعمًا ولا تكن مثبطا من ص 126 إلى ص 127.

- قصة الفلاح الفصيح (2) من صفحة 172 إلى صفحة 176.

الصف السادس الابتدائي :

الدرس الثالث : أيام الطفولة ( الشاعر التونسي- أبو القاسم الشابي) من صفحة 30.

- قصة علي مبارك ( من 131 إلى 160 - من 19 إلى 100 )

ثانيا : المرحلة الإعدادية.

1- الصف الأول الإعدادي هيا تشجع بالخلاق كريمة من 14 إلى 16.

-تصالح من 50 إلي 52.

الصف الثاني الإعدادي

-اختراعات عربية من 17 إلى 20.

الدرس الثاني : القراءة .. حياة للحياة (نثر : عباس محمود العقاد ) من 12 إلى 44.

-الصف الثالث الإعدادي رسالة إلى ابني من 20 إلى 22.

المرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوي: من سمات الشخصية المصرية د/ سليمان حزين (نثر)

الصف الثاني الثانوي: نص اللغة والمجتمع أحمد سعيدان (نثر)