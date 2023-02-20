اليوم السابع
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ننشر الموضوعات المخصصة للاطلاع بمادة الدراسات للصفوف من الرابع حتى ثانية ثانوى

الإثنين، 20 فبراير 2023 05:15 م
ننشر الموضوعات المخصصة للاطلاع بمادة الدراسات للصفوف من الرابع حتى ثانية ثانوى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضوعات للتعلم الذاتي والاطلاع بمنهج مادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الثاني كالتالى:

المرحلة الابتدائية

الصف الرابع الابتدائي

- الوحدة الثانية: الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا (الدرس الثالث)

- الوحدة الثالثة: وسائل النقل والاتصال في بلدنا (الدرس الرابع تطوير وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع).

 

الصف الخامس الابتدائي

- الوحدة الثانية: لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا (الدرس الرابع العلوم والاداب في بلدنا).

- الوحدة الثالثة : علاقات مصر مع العالم من الماضي والحاضر (الدرس الرابع: البورصة المصرية).

 

الصف السادس الابتدائي

 

- الوحدة الأولي : البيئة الصحراوية (الدرس الرابع تنمية البيئة الصحراوية).

 

الوحدة الثانية : البيئة الساحلية الدرس الثالث : الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية.

 

المرحلة الإعدادية

 

الصف الأول الإعدادي

 

الوحدة الأولي : المناخ والنبات الطبيعي الدرس الثالث: النبات الطبيعي والحيوان البري.

الوحدة الخامسة: المواطنة الصالحة الدرس الثاني : المواطنة (حقوق وواجبات) والدرس الثالث أنت والقانون.

 

الصف الثاني الاعدادي

 

-الوحدة الأولى : خيرات وطننا العربي الدرس الثالث : الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي.

 

- الوحدة الرابعة : روائع الحضارة الإسلامية الدرس الثالث : روائع الحضارة الإسلامية في العلوم والآداب والوحدة الخامسة : قيمنا الإسلامية والمواطنة الدرس الثاني : المشاركة التطوعية الصالحة.

 

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية :

مادة التاريخ للصف الأول الثانوى" الحضارة الرومانية فى الوحدة الرابعة" حضارة اليونان وحضارة الرومان.

مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوى العام، الدرس الثالث النقل والتجارة فى مصر بالوحدة الرابعة بعض الأنشطة الاقتصادية فى مصر.

بالنسبة للصف الثانى الثانوى مادة التاريخ" الدرس الثالث مصر فى عصر الفاطميين بالوحدة الثالثة مصر والدول المستقلة والدرس الثانى النظام العالمى بالوحدة الرابعة الحضارة الإسلامية واسهاماتها"

- مادة الجغرافيا، الوحدة الرابعة جغرافية التنمية البشرية، الدروس الثانى مؤشرات التنمية البشرية والثالث نماذج تنموية رائدة، والجزء الخاص بالتجربة الماليزية للقراءة فقط صفحة 103 حتى 105 فقط.

المرحلة الثانوية
المرحلة الثانوية

 

فاكس
فاكس

 


التربية والتعليم

الموضوعات المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى بمنهج الدراسات

محذوفات الدراسات للصف الرابع الابتدائي

محذوفات المناهج للترم الثاني



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