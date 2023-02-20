نائب محافظ الأقصر يشيد بعقد مؤتمر دولى حول إلكترونيات الطاقة المتجددة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظ الأقصر، فعاليات المؤتمر الدولي “IEEE” حول إلكترونيات الطاقة والطاقة المتجددة، حيث قال نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، إنه مؤتمر دولى برعاية “IEEE” معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، والذي يعقد في مدينة الأقصر خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير 2023، وذلك بحضور رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن عثمان، ورئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدي حسين، وعدد من الأكاديميين والطلاب والباحثين والمهندسين الممارسين والمختصين من عدة دول عربية وأجنبية.

وأشاد نائب محافظ الأقصر، بالمؤتمر الذي يناقش عدد من الموضوعات أبرزها تصميم محولات الطاقة، وتطبيقات إنترنت الأشياء للشبكة الذكية، تطبيقات الإضاءة ومصابيح LED، والنقل اللاسلكي للطاقة (WPT)، وتصاميم الدوائر المتكاملة لمحولات الطاقة، وأنظمة الطاقة المتجددة والتحكم، والأنظمة الكهروضوئية، وتصميم الشبكات المصغرة والمحولات المصغرة والتحكم، وكهرباء النقل، والسيارات الكهربائية، والآلات الكهربائية وأنظمة القيادة، ونظام الجهد العالى، والنمذجة والمحاكاة والتحكم في إلكترونيات القوى، وكفاءة الطاقة ونوعية القوى والتوافق الكهرومغناطيسي،وإلكترونيات القوى والطاقة المتجددة في التعليم.

ومن جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر على أرض محافظة الأقصر، متمنيا لهم إقامة سعيدة والاستمتاع بمشاهدة المواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة، مؤكدا على أهمية المحاور التي يناقشها المؤتمر وعلى أهمية التوجه إلى الطاقة المتجددة لتجنب آثار تغير المناخ من خلال الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة ومستدامة، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر بدأت بالفعل في تنفيذ استراتيجية لاستخدام الطاقة المتجددة.

وكان قد استقبل محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، "كازوهيك وشيميزو" رئيس القسم الاقتصادي بسفارة اليابان بالقاهرة والوفد المرافق. وذلك لمناقشة سبل تنفيذ مشروعات المساعدات اليابانية بمحافظة الأقصر "منح المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية والأمن الإنساني فى مصر KUSANONE"، وذلك بحضور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، ومحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، وأحمد الطيب مدير إدارة الأملاك بالمحافظة.



حضور مؤتمر دولى حول إلكترونيات الطاقة والطاقة المتجددة



مؤتمر دولى حول إلكترونيات الطاقة والطاقة المتجددة



نائب محافظ الأقصر خلال حضور فعاليات المؤتمر



نائب محافظ الأقصر يشيد بعقد مؤتمر دولى حول إلكترونيات الطاقة



