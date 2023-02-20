موانئ البحر الأحمر: السفينة GOZO تغادر سفاجا وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 72 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 700 شاحنة و 34 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 356 شاحنة و 20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 66000 طن بضائع ، 344 شاحنة و14 سيارات .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهي أمل، دليلة وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة GOZO وعلي متنها 28000 طن فوسفات متجهة الي باكستان .

فيما غادر الميناء بالأمس السفينة AYATI وعلي متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة الي ماليزيا وثلاث سفن اخري وهي امل ، دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 1420 طن بضائع عامة ومتنوعة 109 شاحنات بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1065 راكبا بموانيها .





