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موانئ البحر الأحمر: السفينة GOZO تغادر سفاجا وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:58 ص
موانئ البحر الأحمر: السفينة GOZO تغادر سفاجا وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 72 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة،  700 شاحنة و 34 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 356 شاحنة و 20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 66000 طن بضائع ، 344 شاحنة و14 سيارات . 
 
واستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهي أمل، دليلة وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة GOZO وعلي متنها 28000 طن فوسفات متجهة الي باكستان .
 
فيما غادر الميناء بالأمس السفينة AYATI وعلي متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة الي ماليزيا وثلاث سفن اخري وهي  امل ، دليلة  وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 1420 طن بضائع عامة ومتنوعة 109 شاحنات بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1065 راكبا بموانيها .
 


 

 


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