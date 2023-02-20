مقتل 8 جنود في كمين لمسلحين شمالي بوركينافاسو

وكالات

أعلن جيش بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، مقتل 8 من جنوده في كمين نفذه مسلحون شمالي البلد الأفريقي.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال الجيش في بيان إن الحادث وقع يوم الجمعة، في ديو وأورسي في إقليم أودلان.

وأوضح أن 8 جنود قتلوا وأصيب 3 آخرون، بينما فقد العديد، وهو ما يعني أن حصيلة الضحايا الحالية مؤقتة.

وأضاف البيان أن "نحو 60 إرهابيا قتلوا في هجوم جوي مضاد يستهدف أرتالا معادية كانت تحاول الهروب تجاه الحدود في الشمال" باتجاه مالي.

وذكر بيان الجيش البوركيني أن "7 مركبات مسلحة وعشرات الدراجات النارية دمرت أيضا".

وحث البيان على عدم نشر حصيلة غير رسمية لحين التأكد من الخسائر على أرض الواقع.

وتواجه البلاد تمردا إرهابيا اندلع من مالي المجاورة في عام 2015، حيث قتل الآلاف من المدنيين والجنود والشرطة، وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.