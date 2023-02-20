اليوم السابع
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مفتى الجمهورية ينعى المستشار سمير البهى: فقدنا قيمة وقامة وطنية كبيرة

الإثنين، 20 فبراير 2023 01:50 م
مفتى الجمهورية ينعى المستشار سمير البهى: فقدنا قيمة وقامة وطنية كبيرة المستشار سمير يوسف البهى
كتب لؤى على

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نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- المستشار سمير يوسف البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، الذي وافته المنية اليوم الإثنين.
 
وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الإثنين: لقد فقدنا قيمةً وقامة وطنية كبيرة، أدَّى دَوره وواجبه الوطني في أعلى منصات القضاء على أكمل وجه حتى اللحظات الأخيرة من حياته.
 
وتوجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة المستشار سمير يوسف البهي، ولكلِّ أهله وذويه وزملائه ومحبيه… وكل أعضاء الأسرة القضائية، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهلَه وذويه خالص الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

المستشار سمير يوسف البهي

دار الافتاء

مفتى الجمهورية

قضايا الدولة



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