مصرع 14 شخصا وإصابة 64 آخرين إثر انقلاب حافلة ركاب شرق باكستان

وذكرت صحيفة "دوون" الباكستانية، اليوم الاثنين، أن الحادث وقع بالقرب من بلدة كالار كهار باقليم البنجاب، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن أسفه البالغ وشعوره بالحزن إزاء سقوط ضحايا في الحادث، وأمر السلطات بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين،في حين فتحت الشرطة الباكستانية تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.