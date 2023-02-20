اليوم السابع
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مصرع 14 شخصا وإصابة 64 آخرين إثر انقلاب حافلة ركاب شرق باكستان

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:21 ص
مصرع 14 شخصا وإصابة 64 آخرين إثر انقلاب حافلة ركاب شرق باكستان انقلاب حافلة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 64 آخرون، إثر انقلاب حافلة ركاب مسرعة شرق باكستان.

وذكرت صحيفة "دوون" الباكستانية، اليوم الاثنين، أن الحادث وقع بالقرب من بلدة كالار كهار باقليم البنجاب، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن أسفه البالغ وشعوره بالحزن إزاء سقوط ضحايا في الحادث، وأمر السلطات بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين،في حين فتحت الشرطة الباكستانية تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

 


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باكستان

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اقليم البنجاب

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