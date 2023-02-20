مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إنقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، بالقرب من مدخل المحافظة من الجهة الجنوبى.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة اخر، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، نتج ذلك إثر اختلال عجله القياده بيد سائق السياره.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوى الغربي.