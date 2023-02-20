اليوم السابع
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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

الإثنين، 20 فبراير 2023 11:30 ص
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، إن مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحا عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى.
وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

 


المسجد الاقصى

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

مستوطنون إسرائيليون



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