مدفيديف: بايدن تلقى ضمانات أمنية من روسيا ليتعهد بالسلاح للكييف

وكالات

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلقى ضمانات على سلامته قبل زيارته لأوكرانيا، دون أن يحدد من أعطى هذه الضمانات.