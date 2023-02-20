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مدفيديف: بايدن تلقى ضمانات أمنية من روسيا ليتعهد بالسلاح للكييف

الإثنين، 20 فبراير 2023 05:49 م
مدفيديف: بايدن تلقى ضمانات أمنية من روسيا ليتعهد بالسلاح للكييف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
وكالات

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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلقى ضمانات على سلامته قبل زيارته لأوكرانيا، دون أن يحدد من أعطى هذه الضمانات.
 
وكتب مدفيديف في قناته على "تيليجرام": "بعد أن تلقى بايدن في السابق ضمانات بسلامته، ذهب أخيرا إلى كييف، ووعد بالكثير من الأسلحة وأقسم بالولاء لنظام النازيين الجدد، وتبادلوا التأكيدات بحلول النصر بفضل الأسلحة الجديدة والشعب الشجاع".

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر مسؤول أن السفارة الأمريكية فى موسكو أبلغت السلطات الروسية بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا قبيل مغادرته الولايات المتحدة.

 
وقال المصدر، إن "السفارة الأمريكية (لدى موسكو) أخطرت الجانب الروسي بزيارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إلى كييف لأسباب أمنية بالدرجة الأولى".
 
وذكرت وسائل إعلام نقلاً عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة، قبل وقت قصير من زيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا، اتصلت بروسيا لاستبعاد الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين القوتين النوويتين.
 
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الاثنين: "لم يخض البيت الأبيض في التفاصيل، لكنه قال إن الاتصالات الأساسية جرت مع الجانب الروسي لضمان القضاء على حالات الصراع".
 
 
 

 


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