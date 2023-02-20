محافظ سوهاج يستقبل مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر

استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، ليزلى رد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور المهندس صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور المهندس أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى و عمرو عزت الماحى رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وحضر اللقاء المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس على الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد والمهندس دينا عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف ولورا جونزاليزا مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية، وكاثلين كيرش مسئول هندسى وتكامل المناخ بالوكالة الأمريكية وعددا من مسئولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك استعدادا لافتتاح عدد من المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأعرب اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، عن سعادته بزيارة بعثة الوكالة الأمريكية، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج شهدت خلال العامين الماضيين اهتماما كبيرا من الحكومة ضمن خطة تطوير محافظات الصعيد، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات وجارى استكمال تحقيق تلك الإنجازات لتصبح واقعا ملموسا للمواطنين، منها 124 مدرسة، و48 مركز شباب، ووحدات صحية، ومناطق صناعية، وكافة المرافق منها الغاز والمياه والصرف الصحى والصحة والتعليم، لتحقيق تنمية شاملة تتطور بمعدلات يومية، مضيفا أن الوكالة الأمريكية للتنمية تساهم فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج منذ أكثر من 14 عام، كما يوجد عدد من المشروعات الخدمية التى تنفذ ضمن مبادرة حياة كريمة والتى تبلغ تكلفتها 25 مليار جنيه لتوفير حياة كريمة لمواطنى سوهاج.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يشهد تطورا كبيرا وزيادة غير مسبوقة فى معدلات تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بكافة محافظات الجمهورية، فى إطار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجارى تنفيذ مشروعات المبادرة فى 7 مراكز ضمن نطاق محافظة سوهاج.

وأكدت ليزلى رد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سعادتها بالترحيب الكبير الذى لمسته من أهالى المحافظة، مشيرة إلى أنها المرة الأولى لها لزيارة محافظة سوهاج، لذا فهى سعيدة بتلك الشراكة، ومتحمسة جدا لمتابعة الأعمال التى حققتها الوكالة فى المحافظة لخدمة نحو 14 ألف مواطن، موضحة أن أهداف مبادرة "حياة كريمة" تتفق مع أهداف الوكالة الأمريكية للتنمية وهناك تعاون كبير مع وزارة التضامن الاجتماعى فى العديد من المجالات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الوكالة الأمريكية للتنمية قامت بتمويل مشروع صرف صحى الشوكا بقيمة 75 مليون جنيه لخدمة 27 ألف نسمة بقرية الشوكا بمركز طما، وكذلك تأسيس ورشة لف المحركات الكهربائية بقيمة 3 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والذى أسهم فى تقديم الدعم الفنى والمؤسسى وبناء القدرات للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى لتقديم أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.