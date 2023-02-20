محافظ القاهرة يسلم 224 باكية لتجار الخردة بسوق التونسى الجديد

كتب سيد الخلفاوى

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل تسليم 224 باكية لتجارة الخردة بسوق التونسى الجديد بالبساتين والتى تمت إقامتها بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على الأسواق العشوائية ونقل الباعة إلى أسواق حضارية تتوافر بها كافة الخدمات.

وأكد محافظ القاهرة أن إقامة سوق الخردة وهو أحد التوسعات التى تمت بسوق التونسى الجديد يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة فى التوسع فى الأسواق الحضارية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيصه للباعة الذين تم نقلهم من سوق التونسى القديم.

وقام محافظ القاهرة بجولة تفقدية بأنحاء سوق التونسى التقى فيها بتجار السوق للتأكد من توافر الخدمات مشيرًا إلى أنه روعى فى اختيار موقع سوق التونسى الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصًا على البعد الإجتماعى لقاطنيه حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم ، كما أن السوق يتوسط الأوتوستراد.

وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ ، وتم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى والأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات و يضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية المدنية والأمن الصناعي ويوجد به عدد من المباني الادارية لخدمة السوق .

وسوق التونسي الجديد يضم حاليًا 677 محل وباكية ويتكون من 5 مباني ومقام على مساحة 33.5 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة انشائه بنحو 320 مليون جنيه ليستقبل الباعة الذين كانوا متواجدين بـ ٥ أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى، وتمارس به أنشطة بيع السيراميك، والموبيليا، والادوات الصحية، والخردة، ومواد البناء .

يذكر ان السوق القديم الذى تم ازالته كان يقع على مساحة تصل ل 2000 م٢ تبدأ من كوبرى التونسى حتى خلف مجزر البساتين الآلى وداخل مقابر التونسى، وبها مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة بصورة عشوائية كانت تنذر بوقوع كارثة فى أى وقت فى حال نشوب حريق بالمنطقة نظراً لتلاصق العشش ووجود مواد سريعة الاشتعال وقامت الدولة بإزالته حرصًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم .

رافق المحافظ في جولته م جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وعدد من قيادات المحافظة .