محافظ الغربية يتفقد عددا من المحاور المرورية الجديدة بمركز طنطا.. صور

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة فى إنشاء الطرق والمحاور المرورية الجديدة إلى جانب توسعة الطرق الرئيسية ووضع الإرشادات المرورية وذلك لتيسير الحركة المرورية على المواطنين داخل وخارج المدن، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ صباح اليوم لتفقد عدد من الطرق التى يتم إنشاؤها وتوسعتها، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية أعمال توسعة جانبى الطريق الزراعى "طنطا- القاهرة" من نهاية كوبرى المحلة وحتى مدخل ميت حبيش، إلى جانب أعمال توسعة ورصف مدخل طنطا بداية من أول طريق "طنطا-المحلة" وحتى منطقة المرور.

كما تفقد المحافظ طريق ميت حبيش البديل، والذى يعد محوراً مرورياً سيساهم فى تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالى من كوبرى فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وذلك بطول 1800 متر.

وعقب الجولة عقد المحافظ اجتماعاً بحضور مدير مديرية الرى ومدير مرور الغربية لمناقشة آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الجولة ووضع مقترحات للاتجاهات المرورية.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والمهندس على سالم مدير مديرية الطرق بالغربية.

وفى سياق مختلف، تابع اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد بالتنسيق مع اللواء أسامة ابو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وأكد أن الحملات تمكنت من إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية فى المهد بالوحدة المحلية بمحلة أبوعلى وصفط تراب على مساحة 3 قراريط و6 أسهم.

تم تنفيذ إزالة سمل خرسانى مثبت بأعمدة حديدية على مساحة 3 قيراط بقرية بطينة التابعة لوحدة محلة أبوعلى.

كما تم تنفيذ إزالة لعدد 3 مقابر على مساحة 6سهم نطاق وحدة صفط تراب.

وأشار رئيس المدينة على تواصل إزالة كافة التعديات بأى شكل من أشكال التعدى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.



جولة محافظ الغربية



محور مرورى



جولة محافظ الغربية



جولة محافظ الغربية