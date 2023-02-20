محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تطوير طرق البدرشين و51 شارعا فى العياط

كتبت – مرام محمد

انضمت طرق جديدة إلى منظومة المحاور المطورة في محافظة الجيزة؛ استكمالا للخطة الجاري تنفيذها بالمحافظة لرفع كفاءة الحركة المرورية والتسهيل علي المواطنين.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لمشروع رصف وتطوير شارع ترسا العمومي بمركز ومدينة أبو النمرس بطول 3 كم بدءاً من منطقه قسم الشرطة وحتى حدود الطريق بكوبري والي بحي جنوب الجيزة.

وكلف المحافظ بتخطيط الطريق ومراعاة أعمال النظافة والتجريد له أولا بأول للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للطريق.

كما تفقد المحافظ، أعمال التطوير الشاملة لطريق عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين من رصف للطبقة الأسفلتية وإنشاء أرصفة للمشاة ودعمه بأعمدة الإنارة، والذي يعد مدخل جديد للمدينة بعد الطريق الأوسطي ليضاف لمنظومة الطرق المطورة بقطاع مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن الطريق شهد طفرة حضارية كبيرة بالتزامن مع أعمال رفع كفاءة الترع المارة بالمنطقة.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة البدرشين بضرورة الحفاظ علي الحالة العامة للطريق وما تم ضخه من موارد مالية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين القاطنين والمترددين علي المنطقة.

كما اطلع محافظ الجيزة، علي نسب تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشوارع مستشفى البدرشين العام بطول 800م والجمهورية بطول 1.2 كم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وتابع المحافظ ميدانياً نسب تنفيذ خطه الرصف بمركز ومدينة العياط والتي تضم أعمال التطوير لشارع أبو هميلة ومتفرعاته وعدداً من الشوارع بإجمالي 51 شارع مقرر رصفهم بالإنترلوك بنطاق العياط موجها رئيس المركز بعدم السماح بالتعدي علي الطريق العام من قبل المنشات والمحال وتنفيذ الاعمال علي اكمل وجه ومتابعه الشركات المنفذة، لافتا أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف بالانترلوك لحوالي 30 شارع حتى الان، وجاري استكمال الأعمال بالشوارع المدرجة بخطه مركز العياط.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمشروعات الرصف والتطوير للشوارع المدرجة والمتابعة مع الشركات المنفذة للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، والنائب عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ زكى عباس، وعصام هلال، وحسام عاشور، ومحمد رشاد البرتقالي، ونشوى الشريف، وحازم عويان، ونادر صديق، وعماد الدرجلي، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء زكي ممدوح رئيس حي جنوب الجيزة، ومحمود زين رئيس مركز مدينة البدرشين، والعميد محمد أبو الحسن رئيس مركز مدينة العياط، وهالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة.



أعمال تطوير شوارع مركز ومدينة البدرشين



تطوير شوارع الجيزة