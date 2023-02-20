اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 فبراير 2023 06:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الأمن يعرب عن استيائه إزاء توسع إسرائيل فى مستوطنات على الأراضى الفلسطينية

الإثنين، 20 فبراير 2023 05:32 م
مجلس الأمن يعرب عن استيائه إزاء توسع إسرائيل فى مستوطنات على الأراضى الفلسطينية مجلس الأمن الدولى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، بياناً رسمياً، أعرب خلاله عن "القلق العميق والاستياء"، إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير الجاري، عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً في بيان رئاسي تم الاتفاق عليه بالإجماع: "مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية، التي أقامتها ما تسمى "شبيبة التلال"، في الضفة الغربية.

ووفقا للخطة التي تأتي في سياق اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، سيتم الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، ورصد ميزانيات حكومية بمئات ملايين الشواقل لتحديث وتطوير ما يسمى "المستوطنات الفتية".

 
 

 


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

المستوطنات الإسرائيلية

شرعنة المستوطنات

الأراضى الفلسطينية

مجلس الأمن

الأمم المتحدة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة