اليوم السابع
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لماذا يجب عليك تناول البطاطا باستمرار؟

الإثنين، 20 فبراير 2023 08:00 م
لماذا يجب عليك تناول البطاطا باستمرار؟ البطاطا
كتبت نهير عبد النبى

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البطاطا واحدة من أبرز أنواع الأطعمة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض لذلك ينصح بتناولها دائما ، وحسب ما ذكره موقع webmed فأن أبرز فوائد البطاطا هي:

-تحتوي  البطاطا على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات عندما تمر هذه المواد عبر نظامك ، فإنها توازن الجذور الحرة  المواد الكيميائية التي تضر خلاياك.

-حبة بطاطا حلوة واحدة متوسطة الحجم يمكن أن تمنح جسمك 160٪ من فيتامين أ الموصى به والمطلوب لتعزيز صحة عينيك وبشرتك.

-تحتوي البطاطا الحلوة ذات اللون البرتقالي الغامق على بيتا كاروتين ، وهو مضاد للأكسدة ، ويعتقد أنه يقي من المرض و قد يشمل ذلك بعض أنواع السرطان وكذلك أمراض العيون.

-وجد العلماء أن البطاطا تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التي تحد من خطر الإصابة بالسرطان.

-البطاطا غنية بفيتامين سي الذي ينشط جهاز المناعة لديك و تساعد مستويات البوتاسيوم المرتفعة في التحكم في ضغط الدم ، بينما يقوي الكالسيوم عظامك.

لذلك ينصح دائما بتناول البطاطا نظرا لفوائدها المذهلة على صحة الجسم.

 


البطاطا

فوائد البطاطا

تناول البطاطا

فيتامينات



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