كوريا الشمالية تكشف تفاصيل إطلاق صاورخ "هواسونج -17" العابر للقارات

وكالات

قالت كوريا الشمالية إنها أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز هواسونج -15 بزاوية مرتفعة في تدريب "إطلاق مفاجئ" يهدف إلى ضمان قوة الردع النووية للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: "تم تنظيم التدريبات بشكل مفاجئ دون إشعار مسبق، وفقا لأمر استعداد قتالي طارئ لقوة النيران صدر فجر 18 فبراير".

وأضافت أن الصاروخ أطلق من مطار دولي في بيونج يانج بعد الظهر، مع تعبئة وحدة من المكتب العام للصواريخ.

قطع الصاروخ 989 كيلومترًا لمدة 4,015 ثانية وبلغ ذروته عند 5,768.5 كيلومترًا وهبط في المياه الدولية لبحر الشرق، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وكانت هذه أول عملية إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من قبل كوريا الشمالية منذ أن أطلقت صاروخ هواسونج -17 الباليستي العابر للقارات في نوفمبر من العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية أشارت إلى "التهديدات العسكرية" من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي "تزداد خطورة إلى الحد الذي لا يمكن تجاهله"، وأمرت جميع الوحدات العسكرية المسؤولة عن العمليات الصاروخية بالحفاظ بشكل كامل على حالة الاستعداد القتالي.

يأتي الإطلاق الأخير والثاني من نوعه لهذا هذا العام، بعد أن حذرت كوريا الشمالية يوم الجمعة من أنها ستتخذ ردود فعل مضادة "مستمرة وقوية بشكل غير مسبوق" إذا واصلت سيئول وواشنطن التدريبات العسكرية المشتركة المخطط لها.

ومن المقرر أن يجري الحليفان تدريبات محاكاة في البنتاجون الأسبوع المقبل ضد الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية من قبل كوريا الشمالية. كما يخططان لإجراء مناورات "درع الحرية" الربيعية الشهر المقبل، بالإضافة إلى التدريبات الميدانية واسعة النطاق المتزامنة.