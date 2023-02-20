كلب يخيف سمكة قرش فى أحد جزر الباهاما لحماية سياح.. فيديو

فاطمة شوقى

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو اثار الجدل حول محاولة هجوم كلب على سمكة قرش فى أحد جزر الباهاما، وذلك فى محاولة لحماية بعض السياح الذين كانوا على متن قارب خلال رحلة سياحية.

وأشارت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إلى أن السياح اخذوا ينادوا على الكلب خوفا عليه من أن هجوم سمكة القرش إلا أنه تجاهل دعوتهم وقفز فى البحر ، حتى سارت السمكة بعيدا.

وشاهد السياح على القارب كيف تصدى كلب متوسط الحجم سمكة قرش يزيد ارتفاعها عن ثلاثة أمتار، و جاء ظهور سمكة قرش ضخمة ذات رأس المطرقة بمفاجأة غير عادية لـ 32 مسافرًا على متن قارب سياحي يبحر عبر جزر الباهاما هذا الأسبوع ، ولكن بعد ذلك حدث شيء أكثر غرابة: غطس كلب من رصيف قريب لمواجهة الحيوان البحري المخيف.

في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، يمكن سماع السائحين الذين كانوا يستمتعون بالرحلة وهم يصرخون ويتوسلون الكلب للخروج من الماء، مع صيحات مثل "يا إلهي"، "اخرج من هناك ، يا حبيبي" و "توقف عن مطاردته"

تجاهلهم الكلب وتوجه إلى سمكة القرش التي يبلغ طولها 12 قدمًا ، والتي كانت تتلوى بينما كان الحيوانان يدوران في دائرة وحاول الكلب عضها. في النهاية ، سبح القرش ببطء بعيدًا ، مما أثار بهجة ومفاجأة الحشد.