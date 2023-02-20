قائد روسى: مناوراتنا مع الصين وجنوب إفريقيا تهدف للتدريب على مواجهة التحديات الأمنية

وأضاف جلادكي في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، أن القوات البحرية تحصل على خبرة قيمة في التنسيق وتنفيذ العمليات مع الشركاء خلال هذه المناورات"، موضحا أن التدريبات تشمل مكافحة القرصنة والدفاع الجوي.

وأشار إلى أنه من المتوقع إجراء تدريبات تشارك فيها مشاة البحرية وإطلاق النار من الأسلحة المدفعية، لافتا إلى أنه خلال الرحلة راقبت القوات البحرية لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) مرور السفن الروسية عن كثب وأرسلت لذلك سفن ومقاتلات ومروحيات بريطانية وفرنسية وإسبانية وبرتغالية وأمريكية.

يذكر أن المناورات البحرية (روسية - صينية - جنوب إفريقيا) المشتركة تتواصل قبالة سواحل جنوب إفريقيا وتستمر حتى 27 فبراير الجاري بمشاركة الفرقاطة الروسية (الأميرال جورشكوف).