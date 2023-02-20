فرص عمل برواتب تصل لـ7450 جنيها فى أسيوط.. اعرف الشروط والتفاصيل

أسيوط - هيثم البدرى

كشفت عدد من شركات القطاع الخاص بمحافظة أسيوط عن حاجتها للعمل لشباب من الجنسين، من خلال مديرية القوى العاملة بأسيوط، بمرتبات تبدأ من 2500 جنيه وتصل حتى 7450 جنيها، ففى مركز ديروط أعلنت إحدى الشركات، عن حاجتها لـ3 أخصائيين ائتمان من الجنسين، و3 منسقات، براتب 2500 جنيه، على أن يكون المتقدم للوظائف المطلوبة حاصل على مؤهل عال أو متوسط، والسن 30 سنة.

وأعلنت إحدى شركات صناعة الأدوية حاجتها لـ10 مندوبين مبيعات من الجنسين، حاصلين على مؤهل عال "كلية الصيدلة"، وسنهم 22 سنة، ولديهم خبرة سنة، وذلك بمرتب 7450 جنيها.

وكشفت إحدى الشركات بديروط -تقسيم أبو جبل- فى أسيوط، حاجتها لـ10 أخصائيين ائتمان حاصلين على مؤهل عال أو متوسط، وسنهم 35 سنة، وذلك براتب 2700 جنيه.

وأعلنت إحدى شركات تأمينات الحياة بشارع كورنيش النيل فى أسوان، حاجتها لـ200 موظف بقطاع المبيعات والتوزيع، على أن يكون المتقدم للوظائف المطلوبة حاصل على مؤهل عال أو متوسط، السن حتى 35 سنة، الراتب حسب المقابلة، وذلك بتأمين صحى واجتماعى.