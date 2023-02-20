غرفة القاهرة تفتح باب الانضمام للجمعيات العمومية لـ34 شُعبة تجارية

كتب إسلام سعيد

أعلنت غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن فتح باب الانضمام للجمعيات العمومية والترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعب التجارية التي تنتهي دوراتها بنهاية 31/12/2022، والشُعب المنشأة حديثًا، وذلك في ضوء لائحة النظام الأساسي للشُعب النوعية للغرف التجارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003.

وقالت الغرفة إن الشُعب التجارية هي " شُعبة تجار البقالة - شُعبة أصحاب شركات السياحة والطيران - شُعبة تجار قطع غيار السيارات - شُعبة تجار الأخشاب - شُعبة وكلاء موزعي وتجار السيارات – شُعبة مستوردي الحاصلات الزراعية وتجار الحبوب - شُعبة تجار العطارة - شُعبة أصحاب الشركات العاملة في مجال حماية البيئة - شُعبة أصحاب شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال - شُعبة صناعة وتجارة الأحذية والمنتجات الجلدية - شُعبة المستوردين - شُعبة تجار الثروة الداجنة - شُعبة القصابين - شُعبة أصحاب مراكز الاتصالات - شُعبة تجار مواد البناء - شُعبة تجار البصريات - شُعبة تجار العدد اليدوية - شُعبة تجار أجهزة إطفاء الحريق ومعدات الأمن الصناعي - شُعبة منتجي الإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح - شُعبة تجار الأسمدة والمخصبات الزراعية - شُعبة التصوير ومستلزماته والمنتجات الكيماوية للتصوير الفوتوغرافي - شُعبة تجار الزجاج والبللور - شُعبة مصممي الأزياء والخياطين - شُعبة تجار وأصحاب محلات التحف ومنتجات خان الخليلي - شُعبة تجار ومنتجي الخلاصات العطرية والغذائية - شُعبة تجار الحدايد والبويات - شُعبة أصحاب محلات الكشري - شُعبة تجار الآلات الموسيقية - شُعبة الطاقة المستدامة - شُعبة تجار الحديد التجاري - شُعبة أصحاب المطاعم - شُعبة أصحاب محطات البترول - شُعبة تجار الآلات ومهمات المكاتب - شُعبة تجار الدقيق "

وطالبت غرفة القاهرة مزاولي هذه الأنشطة التجارية الراغبين في الانضمام للجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجالس إدارات هذه الشُعب التجارية مراجعة إدارة الشُعب التجارية بمقر الغرفة (4 ميدان الفلكي – باب اللوق ) لاستكمال الأوراق المطلوبة ، وعلى راغبي الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعب إيداع خزينة الغرفة التأمين المُقرر، وسيتم تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشُعب، وإخطار المتقدمين عقب استيفاء الإجراءات المتبعة في هذا الشأن على أن يتم تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للشُعب التي استوفت إجراءات تشكيلها تباعًا، على أن يتم إحضار صور هذه المستندات والأصول للاطلاع " صحيفة القيد بالسجل التجاري ( ساري ) - إيصال سداد رسوم الغرفة واشتراك الشُعبة لعام 2022 - بطاقة الرقم القومي للمُرشح .

علمًا بأن مدة استقبال الطلبات للانضمام للجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعب سالفة الذكر من 5 فبراير2023 حتى 5 مارس 2023، على أن يتم تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للشُعب التي استوفت إجراءات تشكيلها تباعًا .

وقال المهندس إبراهيم العربي إن إعادة تشكيل هذه الشُعب التجارية يأتي ضمن خطة الغرفة لتطوير وتنمية القطاعات المختلفة وتنشيط كافة الشُعب التجارية، بما ينعكس على النشاط الصناعي والتجاري ككل، وهو ما يدعم الاقتصاد القومي، خاصة أن كل شُعبة تسعى إلى تنمية قطاعها من خلال متابعة نشاطها ومتطلبات ومقترحات الجمعية العمومية لها ومناقشتها وتنقيتها ورفعها إلى مجلس إدارة الغرفة.

وتتضمن المستندات المطلوبة "صحيفة السجل التجاري ساري – إيصال سداد رسوم الغرفة واشتراك الشُعبة لعام 2023 - بطاقة الرقم القومي للمُرشح – البطاقة الضريبية - صحيفة الحالة الجنائية موجهه للغرفة التجارية بالقاهرة (مرشحي مجلس الإدارة)".