اليوم السابع
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عالم بريطاني شهير يعلن دعمه إضراب العاملين بـ"قطاع الصحة" ويوجه رسالة لـ"سوناك"

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:43 ص
عالم بريطاني شهير يعلن دعمه إضراب العاملين بـ"قطاع الصحة" ويوجه رسالة لـ"سوناك" ريشى سوناك
كتبت رباب فتحى

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حذر أحد العلماء  البارزين في العالم من أن العاملين في مجال الرعاية الصحية فى المملكة المتحدة "محطمون تمامًا" وما لم يتم القيام بشيء ما لمعالجة الأزمة في الروح المعنوية والتوظيف والتدريب "فلن يكونوا هناك عندما تحتاج إليهم".
 
وحذر البروفيسور البريطانى جيريمي فارار ، مدير مؤسسة  Wellcome  والذي سيصبح قريبًا كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية ، فى حوار مع صحيفة "الجادريان" البريطانية من أن العاملين في مجال الرعاية الصحية لن يكونوا مستعدين في حالة حدوث أزمة أخرى.
 
 
وأضاف،"هذه قضية عالمية ، وأعتقد أنها مقلقة للغاية. وهذا ما يحدث بالتأكيد في هذا البلد. مرونة العاملين في مجال الرعاية الصحية ، المحددة على نطاق واسع من سائقي سيارات الإسعاف إلى الممرضين إلى الأطباء ، إلى العاملين في مجال الرعاية والرعاية الاجتماعية ، وما إلى ذلك ، لقد تحطمت. لقد تحطموا تماما ".
 
وأوضحت الصحيفة أن تعليقات فارار تأتى في الوقت الذي بدأ فيه الآلاف من عمال الإسعاف في نقابتي "جي إم بي" و "يونايت" إضرابًا يوم الاثنين في نزاعهم حول الرواتب والتوظيف ، واتهمت الجمعية الطبية البريطانية الحكومة بسلوك متهور قبل نتيجة اقتراع صغار الأطباء.
 
 
وقال البروفيسور فيليب بانفيلد ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البريطانية ، إن رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك ووزير الصحة ستيف باركلي "يقفان على حافة خطأ تاريخي".
 
 
وأوضحت الصحيفة أن الأطباء المبتدئون هم أحدث موظفي هيئة الخدمات الوطنية الصحية، الذين يصوتون للإضراب عن العمل ، مع الممرضين وطاقم الإسعاف وأخصائيي العلاج الطبيعي والقابلات من بين أولئك الذين أضربوا بالفعل. وأعلنت الكلية الملكية للتمريض وعمال الإسعاف ممثلين في نقابات "يونايت" و"جي إم بي" عن إضرابات أخرى الشهر المقبل.
 
 

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ريشى سوناك

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نقابات الاطباء فى بريطانيا



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