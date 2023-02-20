طقس الخليج.. رياح بالسعودية غائم بالإمارات معتدل بالكويت وبارد في البحرين

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي، إنه "بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم. كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة قد تخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة."

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر.

الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س على البحر. الخليج العربي: مضطرب الموج

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:48المد الثاني عند الساعة 02:47

الجزر الأول عند الساعة 20:02الجزر الثاني عند الساعة 07:28

بحر عمان: متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:20المد الثاني عند الساعة 22:31

الجزر الاول عند الساعة 15:51الجزر الثاني عند الساعة 04:37

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ويكون خلال الليل، بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .. درجة الحرارة الصغرى: 08 °ﻡ

طقس البحرين

أفادت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، بأن طقس اليوم بارد نسبياً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار .

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً ثم تقل سرعتها من 7 إلى 12 عقدة خلال الليل .

وارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر .

أما درجة الحرارة العظمى 21 م درجة الحرارة الصغرى 12 م، والرطوبة النسبية العظمى 75 % الرطوبة النسبية الصغرى 30%