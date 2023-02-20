ضبط 400 لفة قمر الدين مغشوش بمصنع بدون ترخيص بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة للرصد والتفتيش على أحد مصانع الحلويات بمدينة القناطر الخيرية، والذى يقوم بإنتاج قمر الدين المغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية، وذلك مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وتحت إشراف الدكتورة دانيال مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتعليمات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، بضرورة تكثيف المرور على جميع أماكن إنتاج وبيع الأغذية بنطاق المحافظة لمنع تداول الغذاء الفاسد وحماية المواطنين من الطعام المغشوش بالأسواق والمحلات حفاظا على الصحة العامة.

وتمكن فريق مكتب الأغذية بالقناطر الخيرية من ضبط مصنع حلويات بمدينة القناطر الخيرية، يقوم بإنتاج قمر الدين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية، وذلك بإضافة الجزر بدلاً من ثمار المشمش المكون الأساسى لقمر الدين، بهدف الاستفادة المادية من فارق السعر، بالإضافة إلى عدم وجود تراخيص للمصنع ووجود نقص شديد فى الاشتراطات الصحية (حوائط على الطوب الاحمر، حوائط بدون دهان، مواسير صرف صحى، حمام متهالك).

وأسفرت الحملة عن ضبط 400 لفة قمر الدين، وتم سحب عينة منه وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم تأييد محضر الضبط من قبل النيابة العامة حيث تكون المضبوطات رهن القضاء لحين ورود نتيجة التحليل، كما تم عمل توصية بغلق المصنع وإرسالها لمجلس مدينة القناطر الخيرية للنظر والتصرف، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية ومحضر اشتراطات النظافة الصحية.