ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة بدون ترخيص فى كفر الشيخ

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، وإشراف اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوة، والمهندس رجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك فرع كفر الشيخ.

وكانت معلومات وردت إلي جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، مفادها قيام أحد الأشخاص بالاتجار في اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإدارته ثلاجة بدون ترخيص فى منزله بدائرة مركز فوة، وحيازته لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدم، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات الواردة، داهمت حملة مشتركة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة، المخزن المشار إليه، وعُثرت بداخل الثلاجة على 27 كجم «لحوم» مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط محل جزارة لحيازته 5 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، بجانب تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لمحل لبيع الأجهزة الكهربائية.جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.