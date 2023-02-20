ضبط صاحب موقع إلكترونى غير مرخص فى البحيرة

كتب ـ محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط القائم على إدارة موقع إلكترونى لبث محتوى إنتاج "رياضى – إخبارى – فنى" مملوك لعدد من شركات الإنتاج الفنى والمنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة البحيرة) بإنشاء وإدارة موقع إلكترونى يقوم من خلاله ببث محتوى إنتاج "رياضى – إخبارى – فنى" مملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى والمنصات الإلكترونية وإعادة توزيعها على متابعيه لتحقيق نسب مشاهدة بقصد الربح المادى، متخذاً من مسكنه مقراً لإدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف مقر العقار المستخدم فى إدارة الموقع المشار إليه وأمكن ضبط (مالك ومدير الموقع) ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – عدد كبير من التحويلات المالية نظير نسب مشاهدة الإعلانات على الموقع – جهاز لاب توب – برامج لنقل محتوى القنوات المشفرة وبثها على الموقع – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت).

بمواجهة المتهم أقر بأنه المالك والمدير المسئول عن الموقع ، وإرتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.