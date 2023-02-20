صحة الأقصر تنظم قافلة طبية فى مختلف التخصصات لدعم أهالى المحاميد بحرى بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، لتنظيم فعاليات قافلة طبية فى وحدة المحاميد بحرى بمدينة أرمنت، على مدار اليوم الإثنين، وغداً الثلاثاء، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة من المقرر أن تتضمن جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر)، حيث سيتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة لأهالى وحدة المحاميد بحرى بأرمنت في مختلف التخصصات السابق ذكرها وصرف العلاج مجاناً.

ويضيف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه خلال فعاليات القافلة سيقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، مشدداً على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع، وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وكانت قد نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات قافلة طبية بقرية حاجر الضبعية التابعة لإدارة القرنة الصحية، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة، حيث قال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر)، حيث تم توقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل اللازمة على 1925 حالة في مختلف التخصصات السابق ذكرها وصرف العلاج مجاناً.