شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنرد بقوى على أي أعمال عدائية ضد بيونج يانج

وكالات

قالت كيم يو-جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، إن كوريا الشمالية ستتخذ ردا "قويا وساحقا" على أي أعمال عدائية ضد بيونج يانج.

وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية: "يتعين على (الولايات المتحدة) أن توقف جميع الأعمال التي تشكل تهديدا لأمن دولتنا وأن ترفض تشويه سمعة كوريا الشمالية وتفكر دائما مرتين في أمنها في المستقبل".

كما أكدت مجدداً أن الشمال "ليس لديه نية للوقوف وجهاً لوجه" مع الجنوب.

ويثير المراقبون الكوريون الجنوبيون احتمالية اختبار النظام لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب بالإضافة إلى محاولة وضع قمر صناعي تجسس في مدار حول القمر.

من ناحية أخرى، عقد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اجتماعا طارئا في ميونيخ يوم السبت على هامش مؤتمر أمني دولي. حيث أدانوا الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية وتعهدوا بالعمل بشكل وثيق للتعامل مع تهديدات بيونج يانج.

وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين "كوريا الشمالية ستواجه عقوبات أشد من قبل المجتمع الدولي. نحث كوريا الشمالية على التوقف الفوري عن استفزازاتها والعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي".