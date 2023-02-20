س و ج.. كل ما تريد معرفته عن 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز

كتبت ريهام الباشا

خلال الأسبوع الماضى وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي 5 اتفاقيات مع شركات وطنية وعالمية للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما في 4 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط و ذلك باستثمارات حدها الادني 40 مليون دولار و حفر 11 بئراً جديداً.

وفيما يلى أهم التفاصيل:

س.ماهى أهم تفاصيل اتفاقية البحث عن البترول والغاز بالصحراء الغربية؟

ج. تتضمن البحث في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية من خلال برنامج عمل مكثف بالمنطقة يشمل حفر 3 آبار استكشافية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 7 مليون دولار خلال فترات البحث على أن تتضاعف تلك الاستثمارات حال تحقيق كشف تجاري.

س. ماذا عن اتفاقية لضخ استثمارات جديدة في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية؟

ج. الاتفاقية الثانية في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية تتضمن ضخ استثمارات جديدة في هذه المنطقة لاستغلال الاحتياطيات البترولية الواعدة التي لازالت تزخر بها ويشمل حفر بئرين باستثمارات حدها الأدنى حوالي 4 مليون دولار في اطار التزامات الاتفاقية .

س. فيما يتعلق باتفاقية للبحث في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية..ماهى أهم التفاصيل؟

ج.الاتفاقية الثالثة في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية من ضمن المناطق التي تم اسنادها في المزايدة العالمية للهيئة، وذلك بحد أدني للاستثمارات يبلغ 14 مليون دولار ومنحة توقيع مليوني دولار، وحفر 3 آبار استكشافية.

اتفاقية لضخ استثمارات جديدة في جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية

س. ماذا عن الاتفاقية الرابعة في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية؟

ج. تتضمن ضخ استثمارات جديدة بالمنطقة لاستغلال الفرص الواعدة بعد ماتحقق من نجاحات بالمنطقة وذلك بحد ادني للاستثمارات نحو 7 ملايين دولار وحفر بئرين استكشافيين في اطار التزامات الاتفاقية

س. ماهى أهم تفاصيل الاتفاقية الخامسة في منطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط؟

ج. تتضمن ضخ المزيد من الاستثمارات في منطقة جديدة للبحث والاستكشاف للغار الطبيعي في ضوء الفرص الواعدة وذلك بحد ادني للاستثمارات 8 ملايين دولار لعمليات البحث وحفر بئر استكشافي جديد .