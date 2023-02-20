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سبوتنيك: السفارة الأمريكية بموسكو أبلغت روسيا بزيارة بايدن لكييف

الإثنين، 20 فبراير 2023 05:00 م
سبوتنيك: السفارة الأمريكية بموسكو أبلغت روسيا بزيارة بايدن لكييف بايدن خلال زيارته إلى أوكرانيا
وكالات

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نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر مسؤول أن السفارة الأمريكية فى موسكو أبلغت السلطات الروسية بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا قبيل مغادرته الولايات المتحدة.

وقال المصدر، إن "السفارة الأمريكية (لدى موسكو) أخطرت الجانب الروسي بزيارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إلى كييف لأسباب أمنية بالدرجة الأولى".
 
وذكرت وسائل إعلام نقلاً عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة، قبل وقت قصير من زيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا، اتصلت بروسيا لاستبعاد الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين القوتين النوويتين.
 
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الاثنين: "لم يخض البيت الأبيض في التفاصيل، لكنه قال إن الاتصالات الأساسية جرت مع الجانب الروسي لضمان القضاء على حالات الصراع".

 


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