اليوم السابع
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زيلينسكى: زيارة بايدن إلى أوكرانيا علامة دعم مهمة للغاية

الإثنين، 20 فبراير 2023 01:22 م
زيلينسكى: زيارة بايدن إلى أوكرانيا علامة دعم مهمة للغاية زيلينسكي
كتب سمير حسنى

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أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالزيارة غير المعلنة التي قام بها نظيره الأمريكي جو بايدن لكييف، معتبرا أنها "علامة دعم مهمة للغاية" قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى من الحرب الروسية .

قال زيلينسكي، في مؤتمر صحفى جمعه بنظيره الأمريكي بالعاصمة الأوكرانية كييف: نود من الولايات المتحدة أن تشارك في تنفيذ اتفاق سلام لتعزيز الاستقرار العالمي، ولتكون هناك علاقات دولية يمكن التنبؤ بها.

أضاف، أن أكثر من 60 بلدا يدعمون مسودة قرار لدعم السلام في أوكرانيا في 24 من الشهر الجاري، مشددا: "مشروع القرار سيكون خطوة مهمة على الطريق الصحيح ونحن أيضا نعمل على توجيه نداء تقديرا للرئيس بايدن، وأجرينا مباحثات وأولينا اهتماما خاصا لحماية الديمقراطية في أوكرانيا.

 


الرئيس الأمريكي

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية

زيلينسكي



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